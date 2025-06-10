В Тихом океане одновременно действуют два китайских авианосца

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Два действующих авианосца ВМС Китая, «Шаньдун» и «Ляонин», впервые одновременно действуют в Тихом океане, сообщило Министерство обороны Японии.

В понедельник «Шаньдун» провёл взлетно-посадочные операции в исключительной экономической зоне Японии вблизи так называемой второй цепи островов в Тихом океане, которая соединяет японские острова Огасавара и американскую территорию Гуам, сообщили в министерстве.

Министерство сообщило, что 7 и 8 июня «Ляонин» действовал у берегов острова Минамиторисима в архипелаге Огасавара, став первым китайским авианосцем, пересекшим второй архипелаг.

Действия авианосцев являются явным предупреждением Соединённым Штатам, поскольку считается, что Китай использует вторую цепь островов в качестве одной из своих линий обороны, чтобы блокировать приближение американских военных в случае конфликта.

Отвечая на пресс-конференции 9 июня на вопрос о деятельности «Ляонина», генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил, что Токио сказал Пекину то, что должен был сказать.

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