В Тихом океане одновременно действуют два китайских авианосца
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Токио, 9 июня (Jiji Press). Два действующих авианосца ВМС Китая, «Шаньдун» и «Ляонин», впервые одновременно действуют в Тихом океане, сообщило Министерство обороны Японии.
В понедельник «Шаньдун» провёл взлетно-посадочные операции в исключительной экономической зоне Японии вблизи так называемой второй цепи островов в Тихом океане, которая соединяет японские острова Огасавара и американскую территорию Гуам, сообщили в министерстве.
Министерство сообщило, что 7 и 8 июня «Ляонин» действовал у берегов острова Минамиторисима в архипелаге Огасавара, став первым китайским авианосцем, пересекшим второй архипелаг.
Действия авианосцев являются явным предупреждением Соединённым Штатам, поскольку считается, что Китай использует вторую цепь островов в качестве одной из своих линий обороны, чтобы блокировать приближение американских военных в случае конфликта.
Отвечая на пресс-конференции 9 июня на вопрос о деятельности «Ляонина», генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил, что Токио сказал Пекину то, что должен был сказать.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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