Начало сезона дождей в регионах Канто-Косин и Хокурику — Метеорологическое агентство

Новости

Токио, 10 июня (Jiji Press) — Метеорологическое агентство Японии сообщило во вторник, что в регионах Канто-Косин и Хокурику предположительно наступил сезон дождей. В регионе Канто-Косин сезон дождей начался на три дня позже среднемноголетних сроков и на 11 дней раньше, чем в прошлом году. В регионе Хокурику он наступил на день раньше обычного и на 12 дней раньше по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, начало сезона дождей пока не объявлено только в северной и южной частях региона Тохоку.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме