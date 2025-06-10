Начало сезона дождей в регионах Канто-Косин и Хокурику — Метеорологическое агентство
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Токио, 10 июня (Jiji Press) — Метеорологическое агентство Японии сообщило во вторник, что в регионах Канто-Косин и Хокурику предположительно наступил сезон дождей. В регионе Канто-Косин сезон дождей начался на три дня позже среднемноголетних сроков и на 11 дней раньше, чем в прошлом году. В регионе Хокурику он наступил на день раньше обычного и на 12 дней раньше по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, начало сезона дождей пока не объявлено только в северной и южной частях региона Тохоку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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