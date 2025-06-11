Премьер-министры Японии и Новой Зеландии пообещали углубить отношения между своими странами

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Токио, 10 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его новозеландский коллега Кристофер Люксон договорились об углублении двусторонних отношений между своими странами, в том числе в сфере безопасности.

В ходе телефонных переговоров Исиба заявил, что «Новая Зеландия является важным партнёром в продвижении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона в Индо-Тихоокеанском регионе», и выразил готовность тесно сотрудничать с Новой Зеландией, как сообщает МИД Японии.

Лидеры двух стран также обсудили возросшую неопределенность в мировой экономике и многосторонней системе свободной торговли, вызванную масштабными пошлинами президента США Дональда Трампа.

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