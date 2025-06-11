ИНТЕРВЬЮ: Бывший посол Японии призывает избегать изоляции Трампа на саммите G-7

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Бывший посол Японии в США Фудзисаки Итиро подчеркнул важность сохранения формата «Большой семёрки» в условиях нежелания президента США Дональда Трампа развивать глобальное сотрудничество.

Фудзисаки дал интервью перед трёхдневным саммитом G7 в Канаде, который состоится 15 июня. Это будет первая подобная встреча Трампа с момента начала его второго президентского срока в январе.

«Саммит («Большой семёрки») подобен обычному медосмотру для оценки того, правильно ли функционируют глобальная демократия и рыночная экономика, поэтому поддержание этой структуры имеет первостепенное значение», – сказал Фудзисаки, в настоящее время возглавляющий Американо-японское общество.

Фудзисаки предупредил, что, поскольку администрация Трампа не уважает принцип многосторонности, президент может заявлять, что его страна больше не будет участвовать в саммите G-7.

«Япония и европейские члены («Большой семёрки») должны избегать объединения и не заставлять Трампа чувствовать себя изолированным», – подчеркнул бывший посол.

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