Премьер-министр Исиба заявил, что позиции Японии и США разошлись в подходах к переговорам о тарифах
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Токио, 12 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил лидерам оппозиции, что Токио и Вашингтон значительно разошлись во мнениях по поводу пошлин США, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
Исиба заявил, что переговоры между Японией и США сосредоточены на инвестициях, а не на тарифах, добавив, что Токио не будет спешить с заключением быстрого соглашения с Вашингтоном, рискуя подорвать свои национальные интересы.
Он сказал, что Япония фокусируется на взаимных интересах, экономической безопасности и расширении двусторонней торговли. Япония не будет жертвовать сельскохозяйственной продукцией ради автомобилей, сказал он.
Исиба провёл переговоры с лидерами оппозиции, чтобы заручиться их поддержкой в переговорах по тарифам. Он, по-видимому, считает, что завоевание сотрудничества с ними поможет ему избежать вотума недоверия.
Среди лидеров оппозиционных партий, которые встретились с Исибой, были Нода Ёсихико от Конституционно-демократической партии Японии, Маэхара Сэйдзи от Ниппон Исин-но кай (Японская инновационная партия) и Тамаки Юитиро от Демократической партии для народа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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