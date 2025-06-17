Исиба и Трамп договорились о встрече в Канаде

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп договорились о личной встрече в кулуарах саммита «Большой семёрки», который начался в понедельник в Канаде.

Два лидера в телефонном разговоре также договорились ускорить японско-американские переговоры по тарифам Трампа.

Исиба и Трамп также обсудили атаки Израиля на Иран и пришли к единому мнению о важности мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Телефонный разговор состоялся по просьбе японской стороны. Японские чиновники считают, что двум лидерам необходимо поддерживать тесный контакт друг с другом в ходе переговоров по тарифам.

Токио требует от Вашингтона отменить все пошлины, введенные администрацией Трампа на импорт из Японии, включая автомобили, сталь и алюминий.

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