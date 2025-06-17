В Японии на данный момент сложно полностью предотвратить встречное движение на скоростных автомагистралях

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Токио, 16 июня (Jiji Press). Повторяющиеся аварии, вызванные водителями, едущими по встречной полосе на скоростных автомагистралях в Японии, показывают неспособность специальных мер искоренить подобные потенциально смертельные аварии, что требует полноценных превентивных мер, таких как перепроектирование развязок.

В стране ежегодно регистрируется около 200 случаев проезда против направления движения на скоростных автомагистралях. Власти предприняли ряд немедленных мер, в том числе установили предупреждающие знаки, но не смогли полностью предотвратить езду в неправильном направлении по структурным причинам.

Ночью 26 апреля легковой автомобиль выехал на скоростную автомагистраль Тохоку со стороны развязки Куроисо-Итамуро в Насусиобаре, префектура Тотиги, и проехал около 3 километров против движения, что привело к смертельному лобовому столкновению.

По данным полиции Тотиги, транспортное средство изначально выехало со скоростной автомагистрали с выездной полосы и проехало через турникет оплаты на развязке. Но вскоре оно проехало через тот же турникет, чтобы снова въехать на скоростную автомагистраль, повернуло налево на Y-образном перекрестке, где разрешён поворот только направо, выехало на въездную полосу и поехало против направления движения.

На перекрёстке дорога, ведущая к въездной полосе, имеет чёткую разметку, а также знак «Поворот налево запрещен» для водителей, направляющихся на эту полосу. Однако эти меры не смогли предотвратить аварию.

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