В Японии в 2024 году в ДТП погибло 2663 человека: на 15 человек меньше, чем в предыдущем году, более половины из них – старше 65 лет

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2024 году составило 2663 человека, что на 15 человек меньше, чем в предыдущем году. Более половины из них, 1513 человек, были старше 65 лет.

По данным Национального управления полиции, число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2024 году составило 2663 человек, что на 15 человек меньше, чем в предыдущем году, и второй минимальный показатель с 1948 года, когда начали собирать такие статистические данные. В 2023 году из-за увеличения трафика в связи с окончанием пандемии коронавируса количество транспортных средств на дорогах впервые за восемь лет начало расти, но потом незначительно снизилось.

Всего по предварительным оценкам произошло 290 792 ДТП, что на 17 138 меньше по сравнению с предыдущим годом, а количество пострадавших снизилось на 21 839 до 343 756.

По префектурам больше всего людей погибло в Токио (146 человек). Далее следуют Айти (141 человек), Тиба (131), Осака (127) и Сайтама (113). Минимальное количество в 9 погибших зарегистрировано в префектуре Симанэ. Среднее число смертей в ДТП по стране на 100 000 населения составляет 2,14, по префектурам оно самое высокое в преф. Токусима (4,75), за ней следуют Эхимэ (4,03) и Ямагути (3,93). Самый низкий показатель – в Токио (1,04).

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий резко возросло в 1950-е и 1960-е годы с распространением автомобилей. В 1970 году, когда появилось выражение «дорожная война», была зафиксирована самая высокая численность погибших в 16 765 человек. В 1985 году ввели обязательное использование ремней безопасности на передних сиденьях на автомагистралях и скоростных автотрассах, на дорогах общего пользования – в 1992 году, с середины 1990-х годов быстро увеличилось распространение подушек безопасности и других средств. Число погибших постепенно сокращается благодаря усовершенствованию оборудования для обеспечения безопасности. Кроме того, в последние годы развивались технологии предотвращения аварий, такие как автоматические тормоза для предотвращения столкновений и сигнализация выезда за пределы полосы движения, свою роль играет, вероятно, и повышение осведомленности о безопасности, а также установка видеорегистраторов движения.

Число погибших среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше составило 1513, что на 47 больше, чем в предыдущем году, их доля в общем числе смертей остаётся высокой, достигая 56,8%. Число погибших в ДТП пожилых людей на 100 000 человек составляет 4,18, что примерно вдвое превышает средний показатель по стране (2,14).

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