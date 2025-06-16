Премьер-министр Исиба отправился в Канаду на саммит G-7
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Токио, 15 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру отправился в Кананаскис на западе Канады на саммит лидеров «Группы семи» ведущих промышленно развитых стран, который состоится 16-17 июня.
Исиба, лидер единственного азиатского члена «Большой семёрки», планирует подчеркнуть необходимость сохранять бдительность в отношении возросшей военной активности Китая в ходе дискуссий по Индо-Тихоокеанскому региону.
Выступая перед журналистами в своей официальной резиденции перед отъездом, Исиба сказал: «Я хочу откровенно поговорить о всё более серьёзных проблемах международной ситуации, мировой экономике, безопасности и новых технологиях».
Говоря о запланированной встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G-7, Исиба заявил: «Я приложу все усилия для достижения соглашения, которое принесет пользу как Японии, так и Соединённым Штатам» в переговорах по тарифам.
Исиба также планирует отдельно встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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