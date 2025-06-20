Президент Ли и японо-корейские отношения: «улучшение» видят лишь 4% = Стойкое недоверие — опрос Jiji

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Токио, 19 июня (Jiji Press) -- Большинство японцев с недоверием относятся к перспективам отношений с Южной Кореей при новом президенте Ли Джэ Мёне несмотря на то, что он старается смягчить свою жёсткую антияпонскую позицию после прихода к власти, показал опрос Jiji Press.

В июньском опросе общественного мнения Jiji Press респондентов спрашивали о перспективах японо-корейских отношений после вступления в должность президента Кореи Ли Джэ Мёна. Лишь 4,2% ответили, что отношения «улучшатся по сравнению с нынешними». 31,2% считают, что отношения «ухудшатся». Несмотря на то, что представитель прогрессивных сил Ли после вступления в должность отказался от своей прежней жёсткой антияпонской риторики, опрос выявил глубоко укоренившееся недоверие с японской стороны.

47,9% респондентов ответили «ничего не изменится», 16,6% затруднились с ответом.

Ли, который ранее занимал непримиримую позицию и даже называл «Японию враждебным государством», теперь выступает за «прагматичную дипломатию» и демонстрирует ориентацию на будущее. 17 июня в Канаде состоялась его первая личная встреча с премьер-министром Исиба Сигэру, на которой было подтверждено продолжение «челночной дипломатии» — взаимных визитов руководителей стран.

Опрос проводился с 13 по 16 число методом личного интервью среди 2000 человек старше 18 лет по всей стране. Доля ответивших составила 58,1%.

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