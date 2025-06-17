Новый президент Южной Кореи надеется на перспективные связи с Японией
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Сеул, 16 июня (Jiji Press). Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён направил видеообращение на приёме в Сеуле в честь 60-летия дипломатических отношений между его страной и Японией, заявив, что он желает стабильного и перспективного развития двусторонних связей.
Новый южнокорейский лидер также заявил, что надеется на установление доверия и дружбы с премьер-министром Японии Исибой Сигэру.
Нагасима Акихиса, специальный советник Исибы, присутствовал на приёме и сказал в своей речи: «Это не выбор, а насущная необходимость для обеих стран тесно общаться и расширять масштабы сотрудничества».
Во время своего визита в Южную Корею Нагасима встретился с высокопоставленными должностными лицами администрации Ли, включая советника по национальной безопасности Ви Сон Лака, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами.
На месте проведения приема были представлены фотографии, отражающие 60-летнюю историю связей Японии и Южной Кореи, а также выставка японских комиксов и научно-фантастического телесериала «Ультрамен».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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