Акадзава планирует вскоре вновь посетить США для следующего раунда переговоров по таможенным тарифам

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Токио, 24 июня (Jiji Press). Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй планирует посетить США не ранее 26 июня для проведения следующего раунда переговоров по тарифам.

Возможный визит в США, который станет седьмым для Акадзавы с момента вступления в должность, состоится в преддверии истечения срока приостановления дополнительных ответных пошлин США 9 июля.

Первоначально правительства Японии и США намеревались завершить переговоры по тарифам, когда премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп встретились на саммите «Большой семёрки» в Канаде на прошлой неделе.

Однако двум лидерам не удалось достичь соглашения, и они решили продолжить переговоры. Исиба сказал, что всё ещё есть вопросы, по которым обе стороны пока не пришли к согласию.

Акадзава заявил, что крайний срок для переговоров по тарифам установлен не будет, но он считает 9 июля ключевой датой.

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