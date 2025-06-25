Китай готовится к строительству новой структуры в Восточно-Китайском море

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Токио, 24 июня (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии заявило, что подтвердило шаги Китая по установке новой конструкции на западной стороне японско-китайской срединной линии в Восточно-Китайском море.

Предполагается, что сооружение представляет собой объект, связанный с разработкой ресурсов.

Генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании министерства Канаи Масааки выразил протест представителю посольства Китая Ши Юну, заявив, что односторонние усилия по развитию до демаркации границы исключительных экономических зон двух соседей крайне прискорбны.

Китай ускоряет разработку ресурсов в Восточно-Китайском море, и на данный момент подтверждено наличие 20 структур.

В июне 2008 года Япония и Китай договорились о совместной разработке ресурсов моря, однако с тех пор переговоры по этому вопросу были приостановлены.

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