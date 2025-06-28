Профессиональные психические расстройства в Японии достигли рекордного уровня

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Токио, 26 июня (Jiji Press) — Число случаев психических расстройств, признанных профессиональными заболеваниями в Японии, выросло на 172 по сравнению с предыдущим годом и достигло 1055 в 2024 финансовом году, впервые превысив отметку в 1000 случаев, сообщило в среду министерство труда.

По данным о компенсации производственных травм за 2024 финансовый год, обнародованным 25 июня Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, число признанных случаев производственных травм, связанных с психическими расстройствами, вызванными сильным рабочим стрессом, увеличилось на 172 случая по сравнению с предыдущим годом, составив 1055 случаев. Впервые показатель превысил 1000 случаев, установив новый рекорд.

Главной причиной стали «притеснения со стороны руководства» — 224 случая, далее следуют «существенные изменения в содержании и объёме работы» — 119 случаев. Притеснения со стороны клиентов и посетителей составили 108 случаев.

Количество случаев заболеваний мозга и сердца, признанных связанными с трудовой деятельностью, увеличилось на 25 до 241 случая. Около 30% от общего числа пришлось на профессиональных водителей.



厚生労働省＝東京都千代田区

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