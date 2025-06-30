Япония и США продолжат переговоры по таможенным тарифам с приближением срока вступления их в действие

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Вашингтон, 27 июня (Jiji Press). Главный переговорщик Японии по тарифам Акадзава Рёсэй встретился с министром торговли США Говардом Лютником и договорился продолжить переговоры для достижения соглашения, которое будет отвечать национальным интересам обеих сторон.

Их встреча, которая предшествовала истечению 9 июля срока приостановки дополнительных ответных пошлин США, ознаменовала седьмой раунд двусторонних министерских переговоров по высоким пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампом.

Министр экономического возрождения Акадзава в ходе своих неоднократных визитов в США призывал американскую сторону пересмотреть тарифы Трампа.

Япония опубликовала заявление о том, что стороны провели «плодотворную дискуссию». Однако маловероятно, что им удалось преодолеть разногласия по ключевым вопросам, включая пошлины на импорт автомобилей из Японии.

В ходе 65-минутной встречи Акадзава и Лютник обсудили вопросы расширения двусторонней торговли, нетарифных барьеров и сотрудничества в сфере экономической безопасности.

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