Трамп заявил, что торговля автомобилями с Японией «несправедлива»
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Вашингтон, 29 июня (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп раскритиковал торговлю автомобилями между Японией и США, назвав её «несправедливой», и пригрозил сохранить дополнительный тариф в размере 25 процентов на импорт японских автомобилей.
«Они не берут наши автомобили... и всё же мы ввозим миллионы и миллионы их автомобилей в Соединённые Штаты. Это несправедливо, – заявил Трамп в интервью американскому СМИ. – У нас большой (торговый) дефицит с Японией, и они это понимают».
«Я мог бы отправить одно (письмо) в Японию. Уважаемый господин Япония, вот в чём дело: вы будете платить пошлину в размере 25 процентов за свои автомобили», – сказал президент, дав понять, что он может отклонить просьбу Токио пересмотреть дополнительный сбор Вашингтона в размере 25 процентов на импорт автомобилей.
«(Япония) может потреблять много нефти, они могут потреблять много других вещей», – сказал Трамп, дав понять, что правительство США будет стремиться расширить экспорт американской продукции в Японию в попытке сократить свой торговый дефицит.
Трамп добавил, что направит письма о высоких пошлинах торговым партнёрам США и что ему не придется встречаться с лидерами соответствующих стран, чтобы ввести пошлины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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