В переговорах о таможенных тарифах между Японией и США не видно признаков достижения торговой сделки

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Япония и США не демонстрируют никаких признаков достижения торгового соглашения, при этом приближается 9 июля, когда истекает срок действия приостановки взаимных пошлин.

«Мы продолжим вести переговоры энергично, искренне и добросовестно», – заявил журналистам в токийском аэропорту Ханэда главный торговый переговорщик Японии Акадзава Рёсэй после возвращения домой с седьмого раунда переговоров по тарифам с американской стороной.

Однако, общаясь с журналистами отдельно после доклада о результатах последних переговоров премьер-министру Исибе Сигэру, министр экономического возрождения Акадзава заявил, что график следующего раунда еще не утвержден.

Акадзава заявил, что не может ничего сказать о следующих переговорах на уровне министров, пока «не увидит прогресса в переговорах на рабочем уровне».

Во время своей последней поездки в США Акадзава провёл переговоры с министром торговли Говардом Лютником лично и по телефону, но не встретился с министром финансов Скоттом Бессентом.

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