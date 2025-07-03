Премьер-министр Исиба пообещал защищать национальные интересы в ходе переговоров о таможенных тарифах в США
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Токио, 2 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру во время теледебатов между лидерами правящей и оппозиционных партий пообещал защищать национальные интересы своей страны в ходе переговоров о тарифах с Соединёнными Штатами.
«Нам необходимо защищать наши национальные интересы любой ценой», – заявил Исиба, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию, в ходе дебатов в Японском национальном пресс-клубе в Токио.
Дебаты состоялись перед началом 3 июля официального периода предвыборной кампании по выборам в Палату советников, верхнюю палату парламента, которая состоится 20 июля.
На вопрос о возможности потери правящей коалицией большинства в верхней палате парламента Исиба ответил: «Мы, конечно же, отнесёмся к любым результатам ответственно и серьёзно».
Правящий блок утратил большинство в Палате представителей, нижней палате парламента, на прошлогодних выборах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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