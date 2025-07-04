Торговые переговоры между Японией и США продвигаются: официальный представитель США

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Вашингтон, 2 июля (Jiji Press). Соединённые Штаты и Япония добиваются прогресса в торговых переговорах, и вскоре могут быть объявлены некоторые подробности, заявил заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер в телевизионной программе, транслировавшейся в среду американской телекомпанией CNBC.

«Мы продолжаем добиваться значительного прогресса в отношениях с ними (Японией) и надеемся вскоре объявить о достигнутом прогрессе», – сказал Фолкендер.

Это замечание прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон может ввести ответный тариф в размере 30–35 процентов против Японии, по-видимому, усиливая давление с целью добиться уступок.

Фолкендер сказал, что правительство США объявит о «ряде сделок» до крайнего срока 9 июля, когда его ответные пошлины вернутся к более высоким уровням. Между тем, он сказал, что Вашингтон на следующей неделе объявит тарифные ставки для торговых партнёров, с которыми переговоры не продвинулись. Он не назвал конкретные страны.

Чиновник заявил, что нетарифные барьеры стали ключевым моментом переговоров, отметив, что прогресс зависит от «готовности... стран исключить из переговоров вопросы, которые ранее не обсуждались».

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