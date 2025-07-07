2025 POLLS: премьер-министр Исиба заявляет, что не будет «никаких компромиссов» в переговорах по тарифам

Новости

Токио, 6 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что его страна «не пойдёт на компромисс» в переговорах по тарифам с Соединенными Штатами, сохранив свою позицию по отмене автомобильных пошлин.

Исиба, также являющийся президентом правящей Либерально-демократической партии, сделал это замечание, выступая в телевизионных программах общественной вещательной компании Japan Broadcasting Corp. (NHK) и Fuji Television Network Inc. вместе с другими лидерами политических партий в преддверии выборов в Палату советников, которые состоятся 20 июля.

Исиба также заявил: «Мы активно участвуем в последних переговорах, на карту поставлены национальные интересы».

Лидер главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Нода Ёсихико заявил, что необходимо провести саммит с президентом США Трампом, чтобы найти выход из переговоров по тарифам.

В ответ на жалобы Трампа на дефицит торгового баланса США с Японией Исиба заявил, что Япония является «крупнейшим в мире инвестором и страной, создающей рабочие места для США, поэтому мы отличаемся от других стран». Он пояснил, что правительство обдумывает свой ответ на письмо-уведомление о тарифных ставках, которое, как ожидается, будет отправлено из США.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме