США объявляют о введении 25-процентных пошлин на импорт из Японии

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Вашингтон, 7 июля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введёт 25-процентные пошлины на импорт из Японии, которые вступят в силу с 1 августа.

Сбор будет взиматься отдельно от тарифов, установленных для каждого промышленного сектора, например, стали и алюминия. Трамп объявил о новых тарифах в письме премьер-министру Японии Исибе Сигэру, которое было опубликовано в социальных сетях.

В письме говорится, что торговый дефицит США с Японией представляет собой «серьёзную угрозу» экономике и национальной безопасности США.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Японии пошлину в размере всего 25 процентов на любую японскую продукцию, поставляемую в Соединённые Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», – говорится в сообщении.

В то же время Трамп заявил, что США могут рассмотреть «корректировку этого письма», если Япония захочет открыть свои рынки и устранить нетарифные барьеры.

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