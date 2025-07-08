«Время пролетело как один миг», «Досадно» — много людей у мемориального стенда на месте происшествия — 3 года со дня убийства экс-премьера Абэ, Нара

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Нара/Токио, 8 июля (Jiji Press) — 8 июля люди отдали дань памяти покойному бывшему премьер-министру Японии Абэ Синдзо ровно через три года после его убийства. С самого утра к мемориальному стенду цветов, установленному перед станцией Кинтэцу Ямато-Сайдайдзи (город Нара), приходили многочисленные посетители. Возлагая цветы и тихо молясь, люди говорили: «время пролетело как один миг», «досадно» и тому подобное.

Мемориальный стенд установила местная группа добровольцев. Поскольку сейчас проходит избирательная кампания в Палату советников, переднюю часть стенда закрыли белой тканью, чтобы портрет Абэ не был виден снаружи.

Под палящим солнцем около 11:30 утра, точно в то время, когда произошёл инцидент, по сигналу членов группы добровольцев была объявлена минута молчания. Не только пришедшие возложить цветы, но и случайные прохожие остановились, чтобы помолиться за упокой его души.

Студент университета Нода Сатоси (21 год) из района Кита города Киото, пришедший около 9:30 утра, сказал: «Абэ обладал лидерскими качествами. Хотелось бы, чтобы тот случай стал последним, когда политик погибает во время выборов». Сотрудник организации Ямамото Сюдзи (67 лет) из города Годзё префектуры Нара, который приходил возложить цветы и на следующий день после смерти, отметил: «Три года прошли как один миг. Очень досадно».

Домохозяйка (64 года) из города Нара, рассуждая об инциденте, сказала: «(Обвиняемый Ямагами Тэцуя) как верующий во втором поколении, наверное, тоже чувствовал обиду, но направил свой гнев не в ту сторону». Студент (18 лет) из Нагои, пришедший ко времени происшествия с букетом цветов, сказал: «В детстве для меня премьер-министр — это был Абэ. Очень жаль, что он погиб».

Абэ был застрелен в шею и грудь из самодельного оружия около 11:30 утра 8 июля 2022 года во время выступления в поддержку кандидата на выборы в Верхнюю палату рядом с железнодорожной станцией. Его смерть была констатирована в больнице в тот же день.

Подозреваемый Ямагами Тэцуя заявил, что питал сильную неприязнь к Церкви Объединения — спорной религиозной группе, и напал на Абэ, поскольку считал, что бывший премьер-министр был связан с этой организацией. Суд с участием народных заседателей над 44-летним Ямагами должен начаться 28 октября этого года в Окружном суде Нары.





















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