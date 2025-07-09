Акадзава и Лютник договорились продолжить переговоры по тарифам между Японией и США

Новости

Токио, 8 июля (Jiji Press). Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй и министр торговли США Говард Лютник в телефонных переговорах договорились активно продолжить переговоры по тарифам после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на японские товары.

Ожидается, что переговоры теперь будут сосредоточены на дополнительном тарифе США на автомобили, ключевой статье японского экспорта. Япония неоднократно призывала пересмотреть тариф на автомобили, но американская сторона не хотела этого делать, поскольку она стремится сократить свой торговый дефицит.

Япония намерена и дальше добиваться понимания со стороны Соединённых Штатов, предлагая такие меры, как устранение нетарифных барьеров, с которыми Вашингтон не согласен, а также расширение импорта американских товаров.

На пресс-конференции 8июля Акадзава заявил, что у Японии нет новых предложений по выходу из тупика, заявив: «Все необходимые предложения находятся на рассмотрении».

Соединённые Штаты уже ввели дополнительные пошлины в размере 25% на автомобили и 50% на сталь и алюминий. Если они повысят ответный тариф на Японию с нынешних 10% до 25%, как объявил Трамп, это может повлиять на широкий спектр японского экспорта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме