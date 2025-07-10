Премьер-министр Исиба пообещал не идти на лёгкие уступки в переговорах с США по тарифам

Новости

Фунабаси, префектура Тиба, 9 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру пообещал, что его правительство не пойдет на лёгкие уступки в переговорах с Соединенными Штатами по тарифам.

«Это битва за наши национальные интересы, – заявил Исиба во время предвыборной речи в Фунабаси, префектура Тиба, перед выборами в Палату советников, которые состоятся 20 июля. – Мы не позволим себя обмануть».

«Мы с гордостью скажем то, что должны, даже союзнику», – продолжил он.

После того, как президент США Дональд Трамп направил Исибе письмо, уведомляющее его о планах ввести со следующего месяца 25-процентный тариф на японские товары, оппозиционные партии усилили критику в адрес администрации Исибы.

Выражая раздражение по поводу критики, Исиба заявил: «Наши национальные интересы не могут быть реализованы, если нас будут сдерживать внутри страны в разгар переговоров».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме