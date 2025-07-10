Премьер-министр Исиба пообещал не идти на лёгкие уступки в переговорах с США по тарифам
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Фунабаси, префектура Тиба, 9 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру пообещал, что его правительство не пойдет на лёгкие уступки в переговорах с Соединенными Штатами по тарифам.
«Это битва за наши национальные интересы, – заявил Исиба во время предвыборной речи в Фунабаси, префектура Тиба, перед выборами в Палату советников, которые состоятся 20 июля. – Мы не позволим себя обмануть».
«Мы с гордостью скажем то, что должны, даже союзнику», – продолжил он.
После того, как президент США Дональд Трамп направил Исибе письмо, уведомляющее его о планах ввести со следующего месяца 25-процентный тариф на японские товары, оппозиционные партии усилили критику в адрес администрации Исибы.
Выражая раздражение по поводу критики, Исиба заявил: «Наши национальные интересы не могут быть реализованы, если нас будут сдерживать внутри страны в разгар переговоров».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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