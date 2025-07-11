Япония будет укреплять экономическое сотрудничество с АСЕАН: министр иностранных дел Ивая

Новости

Куала-Лумпур, 10 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэс выразил стремление своей страны укреплять экономическое сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на встрече со своими коллегами из государств-членов АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Ивая подчеркнул растущую необходимость поддержания и укрепления основанного на правилах, свободного, справедливого и открытого международного экономического порядка в то время, когда президент США Дональд Трамп вводит высокие тарифы.

Японский дипломат назвал АСЕАН краеугольным камнем создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и обозначил планы по укреплению сотрудничества в таких областях, как морская безопасность, транснациональная организованная преступность и кибербезопасность.

Сторона АСЕАН подчеркнула важность свободного судоходства в Южно-Китайском море и мирного разрешения споров в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, подразумевая Китай.

Позднее в тот же день Ивая принял участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, а также Японии, Китая и Южной Кореи. Он высказал видение углубления перспективного сотрудничества в широком спектре областей, включая предотвращение стихийных бедствий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме