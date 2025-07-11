Япония будет укреплять экономическое сотрудничество с АСЕАН: министр иностранных дел Ивая
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Куала-Лумпур, 10 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэс выразил стремление своей страны укреплять экономическое сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на встрече со своими коллегами из государств-членов АСЕАН в Куала-Лумпуре.
Ивая подчеркнул растущую необходимость поддержания и укрепления основанного на правилах, свободного, справедливого и открытого международного экономического порядка в то время, когда президент США Дональд Трамп вводит высокие тарифы.
Японский дипломат назвал АСЕАН краеугольным камнем создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и обозначил планы по укреплению сотрудничества в таких областях, как морская безопасность, транснациональная организованная преступность и кибербезопасность.
Сторона АСЕАН подчеркнула важность свободного судоходства в Южно-Китайском море и мирного разрешения споров в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, подразумевая Китай.
Позднее в тот же день Ивая принял участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН, а также Японии, Китая и Южной Кореи. Он высказал видение углубления перспективного сотрудничества в широком спектре областей, включая предотвращение стихийных бедствий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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