Марко Рубио: замечание Исибы о снижении зависимости от США не является проблемой
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Куала-Лумпур, 12 июля (Jiji Press). Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он не оспаривает недавнее замечание премьер-министра Японии Исибы Сигэру о необходимости для его страны приложить усилия для снижения своей зависимости от Соединённых Штатов.
«Я не думаю, что это само по себе негативное замечание, – заявил Рубио журналистам в Куала-Лумпуре в пятницу. – У нас, очевидно, очень прочные обязательства и союз с Японией, – сказал он. – Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними».
Рубио также заявил, что идея о том, что Япония сможет развивать свои возможности самообороны, «не является чем-то, что мы считаем оскорбительным», добавив: «Мы бы поддержали это, разумеется, в рамках их конституционной системы».
Он заявил, что призыв Вашингтона к Японии увеличить расходы на оборону – это не «требование», а скорее поощрение «инвестировать в определённые возможности». Он указал, что сумма не имеет значения.
«У нас очень прочные и очень хорошие отношения с Японией, и это не изменится», даже если есть разногласия, продолжил Рубио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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