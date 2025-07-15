Полиция Осаки раскрыла преступную группировку, принуждавшую около 130 несовершеннолетних девушек к проституции по всей Японии

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Осака, 15 июля (Jiji Press) — Полиция префектуры Осака раскрыла анонимную и мобильную преступную группировку, известную как «Токурю» (от японского «特流»), которая принуждала несовершеннолетних девушек, завербованных через социальные сети, к занятию проституцией.

По данным отдела по делам несовершеннолетних, в группировку входило около 70 человек. Предполагается, что они перевозили примерно 130 девушек по всей стране и заставляли их заниматься проституцией в крайне тяжёлых условиях.

Полиция уже арестовала пятерых членов группировки, включая лидера Кимура Юсуке (34 года), по подозрению в нарушении закона о предотвращении проституции (организация проституции). Всем им предъявлены обвинения. Кимура Юсуке, в частности, подозревается в том, что в середине июня прошлого года он принудил старшеклассницу к проституции с двумя мужчинами в городе Кисивада, префектура Осака.

Сразу после этого девушку, как полагают, другой участник группировки увёз в регион Тохоку, где за 10 дней она была вынуждена обслужить около 100 клиентов. По её словам, «кормили один раз в день, и мне ужасно хотелось домой».

По оценке полиции, в Осаке существует множество подобных групп, вербующих девушек через соцсети и вовлекающих их в проституцию. Полагается, что Кимура Юсуке и его соучастники действовали за пределами префектуры, чтобы избежать конфликтов с другими группировками и обеспечить стабильную прибыль.

Кроме того, 15 июля правительство Японии открыло новый офис при секретариате кабинета министров для координации политики в отношении иностранных жителей. Новый орган займётся, среди прочего, вопросами преступности и других инцидентов, связанных с отдельными иностранцами.

На церемонии открытия в канцелярии премьер-министра глава правительства Исиба Сигэру заявил: «Важно строго наказывать тех, кто не соблюдает правила, одновременно пересматривая системы, которые не соответствуют текущим условиям, связанным с иностранцами». Он поручил государственным органам наладить межведомственное сотрудничество.

Главой нового офиса назначен помощник главного секретаря кабинета министров Саката Ватару. В состав структуры входят 78 сотрудников, включая представителей Иммиграционного агентства.





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