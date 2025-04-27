Организованная преступность в Японии: к концу 2024 года число членов организованных преступных группировок достигло рекордно низкого уровня в 18 800 человек

Организованная преступность в Японии становится всё слабее, но новую угрозу безопасности создают «анонимные и нестабильные преступные группы», которые занимаются особыми видами мошенничества и формируются через социальные сети, Интернет и другие средства коммуникации.

Согласно отчёту Национального полицейского агентства «Ситуация с организованной преступностью» за 2024 год, количество членов и ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2024 года составило 18 800, что на 1600 человек меньше, чем в предыдущем году. Это очередной рекордный минимум, этот показатель падает уже 20-й год подряд. Число действительных членов группировок сократилось на 500 до 9900, впервые опустившись ниже 10 000.

До 2009 года по всей стране в организованных преступных группировках состояло более 80 000 человек, но с тех пор их число быстро сокращается. Это вызвано как старением членов группировок, так и тем, что всё большее число муниципалитетов по всей стране принимают «Постановления о ликвидации организованных преступных группировок», которые регулируют взаимодействие между обычными гражданами и организованными преступными группировками, а ужесточение законов по борьбе с организованной преступностью привело к выходу из их состава членов, испытывающих финансовые затруднения. Ниже мы приводим данные о составе основных криминальных организаций.

Силы крупнейших криминальных группировок к концу 2024 года

Ямагути-гуми шестого поколения: Действительные члены: 3300 (-200) Ассоциированный член: 3600 (-200)

Кобэ Ямагути-гуми Действительные члены: 120 (-20) Ассоциированные члены: 200 (-60)

Кидзуна-кай Действительные члены: 60 (без изменений) Ассоциированные члены: 80 (-30)

Икэда-гуми Действительные члены: 60 (без изменений) Ассоциированные члены: 90 (без изменений)

Сумиёси-кай Действительные члены: 2100 (-100) Ассоциированные члены: 1100 (-200)

Инагава-кай Действительные члены: 1600 (-100) Ассоциированные члены: 1100 (-100)



* Цифры в скобках показывают изменения по сравнению с предыдушим годом

Составлено Nippon.com по данным Национального полицейского агентства

В августе 2015 года Кобэ Ямагути-гуми отделилась от Ямагути-гуми шестого поколения, и с 2019 года начался период интенсивных конфликтов, в том числе серия убийств с применением огнестрельного оружия. В настоящее время конфликты с участием трёх группировок – Кобэ Ямагути-гуми, Икэда-гуми и Кидзуна-кай – были определены префектурными комиссиями по общественной безопасности как «особые конфликты». Однако в 2024 году произошел только один такой конфликт.

В 2024 году полиция арестовала 8249 действительных и ассоциированных членов организованных преступных группировок (на 1361 меньше, чем в предыдущем году). По типам преступлений наибольшее число (1707 человек) были арестованы за нарушение Закона о контроле над стимуляторами. Далее идут мошенничество (1103), причинение телесных повреждений (1071), кражи (713), нарушение закона о контроле над каннабисом (464), вымогательство (389). Было совершено 79 убийств (на 23 больше, чем в предыдущем году).

В то время как сила старых организованных преступных группировок снижается, активизируется деятельность групп токурю, от токумэй рюдокэй хандзай гуру-пу, «анонимные и нестабильные преступные группы». Они используют социальные сети и другие средства для вербовки участников, которых распускают после совершения специальных мошенничеств, организованных грабежей и краж.

Число арестованных в 2024 году, в основном за преступления, связанные со сбором средств, которые, как полагают, совершили токурю, составило 5203 человека. Распределение по видам преступлений показано на диаграмме ниже, мошенничества составляют примерно половину от общего числа.

Фотография к заголовку: Следователи обыскивают штаб-квартиру дочерней организации Инагава-кай, признанной преступной организации, в Отэ, префектура Гумма, 4 марта 2025 г. (Jiji Press)

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