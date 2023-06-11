Особые виды мошенничества в 2022 году в Японии: рост ущерба впервые за восемь лет

Особые виды мошенничества в 2022 году в Японии: рост ущерба впервые за восемь летОбщество
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Согласно недавно опубликованной статистике Национального полицейского управления за 2022 год, общий ущерб от «особых видов мошенничества» составил 37,08 млрд йен, увеличившись на 8,88 млрд йен по сравнению с предыдущим годом. Количество признанных случаев таких мошенничеств составило 17 510, увеличившись на 3 072 (21,2%).
Полиция раскрыла 6640 случаев (на 40 больше, чем в предыдущем году), а количество подозреваемых составило 2458 человек (на 84 больше, чем в предыдущем году). Из них 473 человека были моложе 20 лет, и около 70% из них использовались в роли получателей наличных денег и других ценностей. В некоторых случаях людей вербовали через Интернет, заманивая на «чёрные подработки».
«Особые виды мошенничества» – общее название для преступлений, при которых, пользуясь доверием жертвы, от неё обманом получают деньги и т. п. без личной встречи – например, при помощи звонков по телефону убеждают перевести деньги на какой-то банковский счёт.
В основном ущерб велик в городских регионах. В Токио, крупнейшей из 47 префектур Японии, количество зарегистрированных случаев уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 101 до 3218. Далее следуют префектуры Канагава (рост на 629 случаев до 2090), Осака (рост на 526 до 2064 случаев), Тиба (рост на 354 случая до 1457), Сайтама (рост на 56 случаев до 1082), Айти (рост на 293 случая до 862), Хёго (снижение на 305 случаев до 1387). На эти 7 префектур приходится около 70% от общего числа.
Сумма ежедневного ущерба увеличилась на 24,3 млн йен до 101,59 млн йен, а средняя сумма ущерба от одного удавшегося преступления выросла на 166 000 йен до 2 186 000 йен.
Среди основных видов такого мошенничества лидирует обман с «возвратом денег» (4679 случаев), когда людям обещают якобы возместить медицинские расходы или страховые взносы. За ним следует мошенничество типа «Это я!», когда выдают себя за родственника, 4287 случаев, и 3074 случаев мошенничества с банковскими картами, когда пожилых людей обманом заставляли отдать карты и заменяли их поддельными.
Наибольший ущерб на сумму 12 934 миллиона йен, или 35% от общей суммы нанесли мошенничества типа «Это я!».
Фотография к заголовку: PIXTA
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