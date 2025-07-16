Япония выражает серьёзную обеспокоенность военной деятельностью Китая

Новости

Токио, 15 июля (Jiji Press). В опубликованном 15 июля ежегодном документе по обороне правительство Японии выразило серьёзную обеспокоенность по поводу растущей военной активности Китая вокруг Японии.

В Белой книге говорится, что военная деятельность Китая может оказать серьёзное влияние на безопасность Японии.

В статье говорится, что китайские военные учения вокруг Тайваня, возможно, включают в себя имитацию операций по присоединению Тайваня, включая вторжение.

В случае возможной блокады Тайваня Китай может задействовать свою береговую охрану, чтобы предотвратить вмешательство США или других стран, говорится в статье.

В документе также выражена обеспокоенность по поводу расширения военного сотрудничества между Китаем и Россией.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме