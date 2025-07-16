Япония выражает серьёзную обеспокоенность военной деятельностью Китая
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 июля (Jiji Press). В опубликованном 15 июля ежегодном документе по обороне правительство Японии выразило серьёзную обеспокоенность по поводу растущей военной активности Китая вокруг Японии.
В Белой книге говорится, что военная деятельность Китая может оказать серьёзное влияние на безопасность Японии.
В статье говорится, что китайские военные учения вокруг Тайваня, возможно, включают в себя имитацию операций по присоединению Тайваня, включая вторжение.
В случае возможной блокады Тайваня Китай может задействовать свою береговую охрану, чтобы предотвратить вмешательство США или других стран, говорится в статье.
В документе также выражена обеспокоенность по поводу расширения военного сотрудничества между Китаем и Россией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В связи с неуместным высказыванием китайского сотрудника компания NHK получила административное взыскание
- Японские чиновники критикуют высказывание о Сэнкаку в новостях NHK на китайском языке
- Документы на мексиканца, спасённого на островах Сэнкаку, переданы в прокуратуру
- Чем руководствовался Китай, направив военный корабль кяпонским территориальным водам незадолго до решения суда о Южно-Китайском море?
- Острова Сэнкаку, линия гряды Нансэй и западная часть Тихого океана: передовая линия японско-китайских отношений и путь в будущее
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность