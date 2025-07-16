Южная Корея выражает протест против претензий Японии на острова Такэсима

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Токио, 15 июля (Jiji Press). Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест против японской «Белой книги по обороне» 2025 года, в которой утверждается суверенитет Японии над островами в Японском море, известными как Такэсима в Японии и Токто в Южной Корее.

Представитель министерства заявил в своем заявлении, что острова «явно являются неотъемлемой частью» территории Южной Кореи «исторически, географически и в соответствии с международным правом».

Между тем, в японской Белой книге Южная Корея названа партнёром в решении глобальных проблем. Южнокорейские СМИ сообщили, что это, по всей видимости, отражает намерение Японии поддерживать сотрудничество с Южной Кореей.

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