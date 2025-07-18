[Видео] В Хаката прошёл один из известнейших праздников Японии Хаката Гион ямакаса

Новости

Хаката Гион ямакаса, традиционный летний праздник в Хаката и объект Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, завершился процессией Оияма ранним утром 15 июля. Праздник достиг своей кульминации в 4:59 утра, когда первая повозка ямакаса, Хигасинагарэ, въехала в святилище Кусида (район Хаката, город Фукуока). После этого мужчины в набедренных повязках и накидках хаппи выбежали в город с криками «Оиса, оиса!», стремясь к финишной черте, расположенной примерно в пяти километрах. Перед рассветом зрители у дороги были охвачены радостным возбуждением. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме