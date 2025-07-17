Трамп снова раскритиковал Японию за неспособность открыть свои рынки

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Вашингтон, 15 июля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что Япония не открывает свои рынки для импорта.

Выступая перед журналистами на авиабазе недалеко от Вашингтона, Трамп заявил, что «если Япония откроет свою страну», он «откажется» от тарифа, направив письмо. «Они так не делают».

На прошлой неделе в письме премьер-министру Японии Исибе Сигэру Трамп заявил, что его администрация введёт взаимный тариф в размере 25 процентов на японские товары, который вступит в силу 1 августа.

«Если Япония не пойдёт ни на какие уступки, мы, возможно, просто будем придерживаться письма», – заявил он 15 июля.

Администрация Трампа считает, что правительство Японии не желает идти на уступки в торговых переговорах с Вашингтоном из-за выборов в Палату советников страны, которые состоятся 20 июля.

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