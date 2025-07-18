Премьер-министр Японии Исиба встретится с министром финансов США Бессентом
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Токио, 17 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом в офисе премьер-министра в Токио 18 июля, сообщило правительство Японии.
Поскольку администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести так называемые ответные тарифы 1 августа, Исиба, по-видимому, надеется использовать встречу для достижения прорыва в переговорах по тарифам с Соединёнными Штатами.
Ожидается, что Исиба попытается добиться от американской стороны понимания предложений, сделанных Японией на данный момент, с целью достижения взаимовыгодной сделки.
Встреча состоится в необычное время, как раз перед воскресными выборами в Палату советников Японии.
Бессент посетит Японию, чтобы принять участие в мероприятии, посвящённом «национальному дню» Соединенных Штатов 19 июля на Всемирной выставке в городе Осака.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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