[Видео] В Киото на знаменитом празднике Гион прошла процессия священных повозок яма и хоко

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Кульминацией праздника Гион, одного из трёх главных праздников Японии, стала процессия роскошно украшенных священных повозок яма и хоко, проходящая в центре Киото 17 июля. 23 великолепных платформы проехали по улицам столицы под праздничную музыку Гиона с молитвами о прекращении эпидемий. [Видеоцентр Jiji Press]

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