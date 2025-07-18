[Видео] В Киото на знаменитом празднике Гион прошла процессия священных повозок яма и хоко
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Кульминацией праздника Гион, одного из трёх главных праздников Японии, стала процессия роскошно украшенных священных повозок яма и хоко, проходящая в центре Киото 17 июля. 23 великолепных платформы проехали по улицам столицы под праздничную музыку Гиона с молитвами о прекращении эпидемий. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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