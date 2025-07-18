[Видео] В Киото в ходе знаменитого праздника Гион накануне шествия свяшенных повозок прошла церемония «Иёяма»

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Накануне кульминации праздника Гион, одного из трёх главных праздников Японии, 16 июля проводится мероприятие Иёяма. Площадь вокруг улицы Сидзё-дори, превращённая в пешеходную зону, заполнена зрителями, жаждущими увидеть 23 платформы яма и хоко, которые проводят по улицам Киото 17 июля во время процессии ямахоко. [Видеоцентр Jiji Press]

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