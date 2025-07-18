Через 6 лет после трагического поджога студии Kyoto Animation почтили память жертв
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Через 6 лет после трагического поджога студии КёАни почтили память жертв
Киото, 18 июля (Jiji Press) -- 18 июля в городе Киото в западной части Японии состоялась церемония памяти жертв трагического поджога студии № 1 компании «Киото Анимэйшн», произошедшего шесть лет назад.
«Сплотившись, мы будем продолжать создавать наши произведения», — заявил в обращении Хатта Хидэаки, президент и генеральный директор аниме-студии, известной как КёАни.
Около 150 человек, среди которых родственники погибших и сотрудники компании, приняли участие в закрытой церемонии на месте бывшей студии и почтили память жертв минутой молчания.
«Думаю, вы продолжаете создавать анимацию даже на небесах», — сказал в траурной речи один из родителей, потерявший дочь в результате нападения. «Какие произведения у вас получились? Наверняка светлые, весёлые и замечательные», — обратился он к погибшим. «Мы никогда вас не забудем».
В своём выступлении Хатта отметил, что за минувшие шесть лет компания выпустила семь полнометражных анимационных фильмов и четыре телесериала. «Мы хотим и дальше создавать произведения, которыми не стыдно гордиться», — сказал он.
Трагедия произошла 18 июля 2019 года. Аоба Синдзи (47 лет), обвинённый в убийстве и других преступлениях, в январе 2024 года был приговорён Киотским районным судом к смертной казни. Позднее он подал апелляцию, но в январе этого года отозвал её, и приговор был окончательно утверждён. Защитник обратился в Осакский высший суд с ходатайством о признании отзыва апелляции недействительным, заявив, что «смертный приговор нельзя окончательно утверждать на основе импульсивного решения».
В прошлом году КёАни и семьи погибших установили в парке города Удзи, где расположена штаб-квартира компании, памятник 36 жертвам. Компания намерена воздвигнуть закрытый мемориал на месте первой студии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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