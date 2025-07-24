Трамп заявил, что Япония согласилась купить военное оборудование
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Вашингтон, 23 июля (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония согласилась закупить военную и другую технику на миллиарды долларов.
Комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй заявил в Вашингтоне, что новое торговое соглашение между Японией и США «не включает ничего, связанного с расходами на оборону».
Источник, сопровождавший Акадзаву, главного переговорщика Токио с США по тарифам, заявил: «Вопросы безопасности не были предметом обсуждений» на японско-американских переговорах по тарифам.
Однако в среду Трамп написал в социальных сетях: «Они... согласились закупить ВОЕННУЮ И ДРУГУЮ ТЕХНИКУ НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ».
Первоначально Трамп стремился обсудить оборонные расходы Японии и финансовую поддержку, оказываемую принимающей страной американским войскам в Японии, на переговорах о тарифах. Однако позже он изменил курс и заявил, что эти темы будут обсуждаться отдельно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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