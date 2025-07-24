Япония и ЕС пообещали расширить сотрудничество в области обороны и экономической безопасности
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Токио, 23 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру, председатель Европейского совета Антонио Коста и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду договорились об укреплении сотрудничества в области обороны и экономической безопасности.
Лидеры Японии и Евросоюза на встрече в Токио договорились начать диалог по укреплению баз оборонной промышленности и расширить министерский диалог по сотрудничеству в области экономической безопасности.
«Более прочные отношения между Японией и ЕС будут способствовать миру и процветанию нашей страны и Индо-Тихоокеанского региона», – заявил Исиба на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС после встречи.
Фон дер Ляйен заявила, что встреча 23 июля подтвердила прочность связей двух сторон во всё более раздробленном мире.
«Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона взаимосвязаны, – заявили лидеры в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи. – Укрепление оборонной промышленности – общий приоритет для Японии и ЕС», – добавили они.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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