Премьер-министр Исиба: соглашение о таможенных тарифах между Японией и США не будет оформлено в совместном документе

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Токио, 25 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что не планируется выпуск совместного документа по тарифному соглашению, достигнутому между Японией и США ранее на этой неделе.

Исиба сделал это заявление на встрече лидеров правящей и оппозиционных партий Японии, которая состоялась после заключения соглашения, включающего ответный тариф США на импорт из Японии в размере 15 процентов, что меньше объявленных ранее 25 процентов.

Оппозиционные партии раскритиковали правительство Японии за отсутствие совместного заявления по соглашению. Они также призвали правительство подготовить дополнительный бюджетный план, ссылаясь на необходимость принятия экономических мер для смягчения последствий введения пошлин.

На встрече присутствовали Сайто Тэцуо, лидер партии Комэйто, коалиционного партнёра правящей Либерально-демократической партии Исибы, и главы оппозиционных партий, включая Ноду Ёсихико из ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

«Мы достигли соглашения, которое отвечает национальным интересам обеих стран и одновременно защищает то, что мы должны защищать», – заявил Исиба в начале встречи.

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