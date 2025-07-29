Ученые из Японии и Китая обсуждают возможности сотрудничества
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Пекин, 27 июля (Jiji Press). Исследователи из Японии и Китая обменялись мнениями по социальным проблемам и двустороннему сотрудничеству на форуме, состоявшемся в Пекине 27 июля.
В прошлом году в Токио впервые прошел форум для японских и китайских исследователей, призванный вести диалог в целях укрепления дружбы, а также человеческого и культурного обмена.
Заседание 27 июля, совместно организованное Центром японо-китайской дружбы в Токио и фондом при Отделе пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, стало вторым в своём роде. Оно состоялось примерно через 10 дней после того, как китайский суд приговорил к тюремному заключению японского сотрудника японской компании Astellas Pharma Inc. за шпионскую деятельность в Китае.
Участники, среди которых был Камо Томоки, профессор японского Университета Кэйо, обменялись мнениями по социальным проблемам, с которыми сталкиваются Япония и Китай, таким как снижение рождаемости и старение населения, а также обсудили, как двум соседним странам следует сотрудничать.
«Академические обмены между Японией и Китаем сокращаются, и эта ситуация существенно повлияет на взаимопонимание японцев и китайцев», – заявил Миямото Юдзи, глава Центра японско-китайской дружбы и бывший посол Японии в Китае, подчеркнув важность диалога.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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