В Японии число ДТП, произошедших по вине иностранных водителей, достигло рекордного уровня

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Токио, 29 июля (Jiji Press). По данным Национального полицейского агентства, опубликованным 29 июля, доля автомобильных аварий в Японии, приведших к смерти или серьёзным травмам по вине иностранных водителей, в январе-июне достигла рекордного уровня в 2,1%.

По данным агентства, количество таких аварий в Японии в первой половине 2025 года выросло на 19 по сравнению с предыдущим годом и составило 258, впервые с 2008 года превысив 250. Также впервые этот показатель превысил 2,0%.

Агентство заявило, что число аварий, вызванных иностранными водителями, растёт вместе с увеличением числа иностранных резидентов и туристов. В ответ на это оно планирует ужесточить правила обмена иностранных водительских прав на японские.

Число автомобильных аварий в Японии, приведших к гибели или серьёзным травмам, произошедших во время использования водителями мобильных телефонов (включая аварии, спровоцированные японцами), возросло до 68, что является самым высоким показателем с момента начала сбора таких данных в 2007 году.

Между тем общее число погибших в результате автомобильных аварий по всей стране сократилось на 21 по сравнению с предыдущим годом и составило 1161, что является вторым самым низким показателем с начала проведения исследования в 1956 году. Количество случаев вождения в нетрезвом виде составило 49, что является самым низким показателем с 2005 года.

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