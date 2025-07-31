По словам министра юстиции, численность иностранного населения Японии может превысить 10% к 2040 году

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Токио, 30 июля (Jiji Press). Доля иностранных резидентов среди населения Японии может превысить 10 процентов уже к 2040 году, заявил министр юстиции Судзуки Кэйсукэ.

Доля в 10 процентов почти соответствует показателям во многих странах Европы и Северной Америки.

Группа экспертов, приглашенная Судзуки, вскоре опубликует оценку будущей численности иностранного населения в Японии.

По оценкам Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения за 2023 год, к 2070-м годам численность иностранного населения Японии превысит 10 процентов.

Выступая на пресс-конференции в Японском национальном пресс-клубе в Токио, Судзуки заявил, что к 2045 году число иностранных резидентов превысит 10 миллионов и превысит 10%, если их число продолжит расти более чем на 350 000 человек в год, как это было в прошлом году. Учитывая сокращение населения Японии, отметка в 10% может быть достигнута к 2040 году, добавил он.

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