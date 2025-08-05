Экспорт продуктов питания из Японии в первое полугодие 2025 года вырос на 15,5%

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, а также других продовольственных товаров из Японии вырос на 15,5% в годовом исчислении и составил 809,7 млрд йен в январе-июне, сообщило министерство сельского хозяйства.

Экспорт в США, которые в апреле объявили о введении так называемых ответных пошлин, достиг рекордного для первой половины года уровня в 141,0 млрд йен, увеличившись на 22,0%. Рост был обусловлен высоким спросом на гребешки, зелёный чай и желтохвоста.

Крупнейшим рынком сбыта такого экспорта из Японии были Соединённые Штаты, на долю которых пришлось 18,6% от общего объёма экспорта.

По данным опроса министерства, некоторые предприятия по-прежнему воздерживаются от экспорта из-за опасений по поводу неопределённости относительно таможенных тарифов президента США Дональда Трампа.

Экспорт в Тайвань и Южную Корею также достиг рекордных показателей. Министерство объяснило это ростом популярности японской кухни благодаря увеличению числа туристов в Японии, а также увеличению числа японских ресторанов.

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