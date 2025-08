Команда Киотского университета разрабатывает обезболивающее, сравнимое с морфином

Новости

Киото, 5 августа (Jiji Press). Группа исследователей из Киотского университета разработала обезболивающее средство, сравнимое с морфином, но не имеющее серьёзных побочных эффектов.

Морфин, часто назначаемый онкологическим больным, имеет серьёзные побочные эффекты, такие как проблемы с дыханием и привыкание.

По словам команды, недавно разработанный препарат «Адриана» – революционное обезболивающее, механизм действия которого совершенно иной, чем у морфина и других существующих синтетических опиоидов. По словам команды, препарат может произвести революцию в области обезболивания.

Команда также ожидает, что препарат поможет положить конец так называемой «опиоидной эпидемии», при которой большое количество смертей происходит в основном из-за передозировки опиоидов.

Результаты исследования были опубликованы в интернет-издании американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

