Япония, Великобритания, США и другие страны начинают совместные учения в Тихом океане

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Токио, 5 августа (Jiji Press). Морские силы самообороны Японии сообщили, что начали совместные учения в Тихом океане к востоку от Филиппин с военно-морскими силами Великобритании, США, Австралии, Испании и Норвегии.

По данным Сил самообороны, учения проводятся в связи с отправкой ударной авианосной группы во главе с авианосцем HMS Prince of Wales ВМС Великобритании в Индо-Тихоокеанский регион.

Морские Силы самообороны заявили, что в настоящее время организуют учения с участием британских и американских истребителей-невидимок F-35B, которые будут садиться и взлетать с эсминца Kaga, принадлежащего Японии, который в настоящее время готовится стать фактическим авианосцем. Также запланированы учения по противолодочной обороне, в которых подводная лодка Сил самообороны будет выступать в роли условного противника.

Девятидневные учения, которые продлятся до 12 августа, рассматриваются как предупреждение против морской экспансии Китая. В феврале Силы самообороны провели совместные учения Pacific Steller с авианосцами США и Франции.

В последних учениях также принимают участие атомный авианосец USS George Washington из США и эсминец Королевского австралийского флота, а также фрегаты ВМС Испании и Норвегии, сопровождающие британскую ударную группу.

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