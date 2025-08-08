Япония развернула первые истребители-невидимки F-35B
Синтоми, префектура Миядзаки, 7 августа (Jiji Press). Министерство обороны Японии направило три современных истребителя-невидимки F-35B на базу Нютабару Воздушных сил самообороны в юго-западном городе Синтоми префектуры Миядзаки.
Это стало первым развертыванием F-35B на базе Сил самообороны.
К концу 2025 финансового года министерство развернёт еще пять самолетов F-35B. В будущем планируется расширить парк F-35B до 42 самолетов.
Ожидается, что некоторые из этих самолётов будут эксплуатироваться на эсминцах «Идзумо» и «Кага» Морских сил самообороны, которые в настоящее время модернизируются для использования в качестве авианосцев.
Ожидается, что эта операция укрепит оборону отдалённых островов на юго-западе Японии в условиях растущей морской активности Китая. Однако некоторые критикуют её, утверждая, что она будет противоречить исключительно оборонительной политике Японии.
