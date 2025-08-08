Исиба призывает США к пересмотру указа президента о таможенных тарифах
Токио, 7 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что Токио призывает Соединённые Штаты пересмотреть указ президента Дональда Трампа о так называемых взаимных пошлинах, подписанный в конце прошлого месяца, чтобы отразить соглашение между Токио и Вашингтоном.
В тот же день вступили в силу взаимные пошлины для торговых партнёров Соединенных Штатов, включая 15-процентный сбор на импорт из Японии.
Правительство Японии пояснило, что Токио и Вашингтон договорились о том, что Соединённые Штаты не будут вводить ответный тариф на японские товары, которые уже облагаются тарифами в размере 15% или выше, и что ответная ставка тарифа для товаров со ставкой менее 15% будет установлена на уровне 15%, включая уже действующий тариф.
«Мы настоятельно призываем Соединённые Штаты немедленно пересмотреть указ, – заявил Исиба журналистам в канцелярии премьер-министра. – Мы продолжим настойчиво обращаться с просьбами по всем каналам, в том числе на уровне министров».
Тем не менее, Исиба заявил: «Япония подтвердила американской стороне, что между двумя странами нет никаких недопониманий (по поводу соглашения)».
