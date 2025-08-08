Акадзава Рёсэй: США пообещали пересмотреть указ об ответных таможенных тарифах

Новости

Вашингтон, 7 августа (Jiji Press). Как заявил министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй, официальные лица США сообщили ему, что Вашингтон своевременно пересмотрит свой указ о так называемых ответных тарифах.

«Весьма прискорбно», что 7 августа на японские товары был введен дополнительный ответный тариф в размере 15 процентов», – заявил журналистам в Вашингтоне Акадзава, главный переговорщик Японии с США по тарифам.

Американская сторона сообщила ему, что вернёт пошлины, собранные сверх согласованной ставки, начиная 7 августа, сообщил Акадзава после отдельной встречи с министром торговли США Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессентом.

Акадзава заявил, что официальные лица США подтвердили, что указ о взаимных тарифах будет изменён, когда будет издан отдельный указ о снижении 27,5-процентного тарифа США на японские транспортные средства и автозапчасти до 15 процентов.

Он заявил, что американская сторона выразила сожаление по поводу процедуры издания указа о взаимных тарифах, который не соответствует японско-американскому торговому соглашению.

