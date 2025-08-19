[Видео] В Токио прошёл праздник Фукагава Хатиман, один из Трёх великих праздников Эдо

Общество Культура Туризм Видео

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Праздник Фукагава Хатиман, ежегодный праздник святилища Томиока Хатимангу и один из Трёх великих праздников Эдо (как раньше назывался Токио), прошёл 17 августа в токийском районе Кото. В связи с пандемией COVID-19 он долгое время не проводился, и впервые за семь лет людям удалось вновь пронести на плечах двухтонный переносной священный паланкин Ниномия-микоси. В палящую жару несущих обливали водой, а они бодро скандировали: «Вассёй! Вассёй!». [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Токио праздники туризм видео Jiji Press