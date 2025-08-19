[Видео] В Токио прошёл праздник Фукагава Хатиман, один из Трёх великих праздников Эдо

Новости

Праздник Фукагава Хатиман, ежегодный праздник святилища Томиока Хатимангу и один из Трёх великих праздников Эдо (как раньше назывался Токио), прошёл 17 августа в токийском районе Кото. В связи с пандемией COVID-19 он долгое время не проводился, и впервые за семь лет людям удалось вновь пронести на плечах двухтонный переносной священный паланкин Ниномия-микоси. В палящую жару несущих обливали водой, а они бодро скандировали: «Вассёй! Вассёй!». [Видеоцентр Jiji Press]

